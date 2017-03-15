СНБО начал экстренное заседание - Цеголко

Совет национальной безопасности и обороны Украины начал экстренное заседание.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

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«Началось экстренное заседание СНБО», - написал пресс-секретарь главы государства.

Началось экстренное заседание СНБО — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 15, 2017

Как заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания, "наша цель - восстановление суверенитета Украины", - добавил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, сегодня СНБО в первой половине дня намерен рассмотреть вопрос деятельности украинского дочернего банка российского «Сбербанка».