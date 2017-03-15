СНБО начал экстренное заседание - Цеголко

10:26, 15 марта 2017
Политика
4063

На заседании ожидается рассмотрение вопроса относительно работы российского "Сбербанка" в Украине.

фото: УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны Украины начал экстренное заседание.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

Читайте такжеВ РФ призывают Украину "применить власть" против активистов, которые блокируют отделение "Сбербанка"

«Началось экстренное заседание СНБО», - написал пресс-секретарь главы государства.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания, "наша цель - восстановление суверенитета Украины", - добавил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, сегодня СНБО в первой половине дня намерен рассмотреть вопрос деятельности украинского дочернего банка российского «Сбербанка».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Судьба российских банков в Украине
Теги: #СНБО#Сбербанк