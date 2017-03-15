СНБО начал экстренное заседание - Цеголко
10:26, 15 марта 2017Политика
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На заседании ожидается рассмотрение вопроса относительно работы российского "Сбербанка" в Украине.
СНБО начал экстренное заседание / фото: УНИАН
Совет национальной безопасности и обороны Украины начал экстренное заседание.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
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«Началось экстренное заседание СНБО», - написал пресс-секретарь главы государства.
Началось экстренное заседание СНБО— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 15, 2017
Как заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания, "наша цель - восстановление суверенитета Украины", - добавил Цеголко.
Как сообщал УНИАН, сегодня СНБО в первой половине дня намерен рассмотреть вопрос деятельности украинского дочернего банка российского «Сбербанка».
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