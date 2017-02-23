Дипломат о признании Россией "паспортов Л/ДНР": это откат в Минском процессе
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, бывший посол Украины в США Александр Моцик считает, что признание Россией документов оккупационных режимов «ЛНР» и «ДНР» нарушает суверенитет Украины с точки зрения международного права.
Как он заявил в комментарии УНИАН, Россия хочет хозяйничать на Донбассе как на своей территории.
«Никто не ожидал, что Кремль выдаст именно такой указ (о признании документов («Л/ДНР»), но само поведение Кремля – хозяйничать на Донбассе как на своей территории, оно очевидно, и поэтому одним из элементов такого поведения и политики является этот указ, который является нарушением суверенитета Украины с точки зрения международного права», - заявил Моцик.
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«Россия пытается внедрять элементы своего верховенства на украинской территории и это откат в Минском процессе, этот указ означает для Украины дополнительные сложности», - добавил Моцик.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».
Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.
Основные партнеры Украины осудили признание Россией «паспортов» так называемых «ДНР» и «ЛНР».