Дипломат о признании Россией "паспортов Л/ДНР": это откат в Минском процессе

Как он заявил в комментарии УНИАН, Россия хочет хозяйничать на Донбассе как на своей территории.

«Никто не ожидал, что Кремль выдаст именно такой указ (о признании документов («Л/ДНР»), но само поведение Кремля – хозяйничать на Донбассе как на своей территории, оно очевидно, и поэтому одним из элементов такого поведения и политики является этот указ, который является нарушением суверенитета Украины с точки зрения международного права», - заявил Моцик.

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«Россия пытается внедрять элементы своего верховенства на украинской территории и это откат в Минском процессе, этот указ означает для Украины дополнительные сложности», - добавил Моцик.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

Основные партнеры Украины осудили признание Россией «паспортов» так называемых «ДНР» и «ЛНР».