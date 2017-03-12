Нардеп от "Самопомочи" решила сложить полномочия

Как сообщает пресс-служба политсилы, такой шаг нардепа вызван семейными обстоятельствами.

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"Алена Бабак - одна из самых профессиональных и успешных народных депутатов в этом Парламенте. Но у каждого человека есть своя жизнь и обстоятельства, которые мы должны ценить и уважать. Алена, оценив свои жизненные обстоятельства, приняла решение, и мы к нему относимся с глубоким уважением. Безоговорочно, если Алена Бабак таки сложит полномочия - жилищно-коммунальное хозяйство, ОСМД, энергетическая отрасль потеряют существенное представительство в Верховной Раде. Но Алена Бабак остается с нами как соратник, единомышленник и человек, который переживает за процессы, которые происходят", - прокомментировал решение депутата председатель фракции Олег Березюк.

Вместо Алены Бабак в Парламент по списку партии проходит секретарь Луцкого городского совета Юлия Вусенко.