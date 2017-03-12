Посол ЕС назвал условия проведения выборов на Донбассе

Об этом он сказал в интервью УНИАН, выражая свою позицию относительно предположения посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, что выборы на Донбассе возможны и в присутствии российской армии.

"Местные выборы могут состояться, когда необходимые условия для проведения выборов будут соответствовать критериям ОБСЕ. Это означает, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность участвовать в кампании", - заявил Мингарелли.

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Также дипломат сказал, что участники переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны достичь политического решения, которое позволит провести эти выборы.

"И потом, на этой основе, Украина должна постепенно вернуть контроль над этими территориями при содействии международного сообщества", - добавил Мингарелли.

Также, как сказал дипломат, Евросоюз хочет принимать активное участие в процессе восстановления Донбасса.

"Мы хотели бы быть во главе восстановления социальной и экономической инфраструктуры на Донбассе сразу же после того, как будет найдено политическое решение", - сказал Минарелли.

Полный текст интервью опубликован на сайте УНИАН - Посол ЕС Мингарелли: Мы надеемся, что ЕС сможет сохранять свое единство в вопросе санкций против России