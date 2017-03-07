Украинская сторона подготовит возражения на позицию России в Гааге

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник в Гааге по результатам слушания дела, в рамках которой первоочередной рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, сообщил представитель украинской стороны Всеволод Ченцов.

"Сегодня РФ представила свои контраргументы, которые мы внимательно изучим, чтобы подготовиться к завтрашнему заседанию. Украинская сторона представит так называемый re-battle, где с учетом российской позиции мы выскажем свои возражения и дополнительную аргументацию", - сказал он.

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Ченцов также напомнил, что в четверг будет выступление российской стороны.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации в Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан.

Этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.