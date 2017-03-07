Плотницкий заговорил о коррупции в РФ из-за недостаточного финансирования "ЛНР" – ИС

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в ходе совещания руководящего состава «ЛНР» И.Плотницкий в качестве примера указал, что в 2017 году на финансирование проектов по ремонту и поддержке дорог «ДНР» выделяется 200 млн. руб., тогда как для «ЛНР» предусмотрено лишь 60 млн. руб.

Читайте такжеОБСЕ ждет от Захарченко и Плотницкого предложений по выполнению "Минска", главари "Л/ДНР" уже откликнулись

По мнению И.Плотницкого, такая ситуация вызвана коррупцией в министерстве экономического развития РФ, отвечающего за финансирование жизнедеятельности псевдореспублик, и способностью «нечестно решать вопросы с россиянами» со стороны руководства «ДНР».

Как ранее сообщал УНИАН, по данным «ИС», на оккупированной территории Луганской области главари "ЛНР" начали конфиденциальное обсуждение смены "руководства республики".