В "ЛНР" обсуждают смену "руководства" и признание Россией — ИС

Это - первый шаг к признанию Россией "республики" с перспективой дальнейшего вхождения в состав РФ, написал на своей странице в Facebook депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"После утверждения президентом РФ Путиным положения о "признании документов ЛДНР", вслед за "ДНР" и среди представителей руководящего состава различных уровней "ЛНР" началось конфиденциальное обсуждение возможной смены руководства "республики" (кандидатуры пока не называются) как первого шага к "признанию ЛНР" с перспективой дальнейшего вхождения обеих псевдореспублик в состав РФ", - говорится в его сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что еще один "полевой командир" ликвидирован в "ЛНР". Речь идет о замкомандира так называемой народной милиции "республики" Виталии Киселеве "Коммунисте".