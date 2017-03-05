Дело Насирова: активисты протестуют под судом в Киеве, заблокировали выезды (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время возле здания Соломенского райсуда на Вознесенском спуске собрались общественные активисты и обычные граждане, которые пришли в суд с требованием продолжить рассмотрение ходатайства об избрании Насирову меры пресечения.

Также участники акции намерены предотвратить его побег из суда после 23.00, когда истечет срок его временного задержания.

В целом ситуация возле суда спокойная, играет музыка, люди общаются.

Ранее активисты движения "Автомайдан" заблокировали выезды с территории суда, чтобы предотвратить вывоз Насирова.

Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

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Пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева Яна Квитченко заявила, что заявление адвокатов об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник, 6 марта, поскольку сегодня автоматизированная система распределения судей не может работать из-за отсутствия на рабочем месте судей.

Вместе с тем прокурор Роман Сымкив отметил, что сторона обвинения продолжает ожидать рассмотрения сегодня вопроса об избрании Насирову меры пресечения.

Сегодня в 23.52 истекает 72-часовой срок задержания Насирова, в течение которого суд обязан определить ему меру пресечения.