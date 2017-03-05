В суде над Насировым объявили перерыв на неопределенный срок

Соломенский районный суд.Киева, где избирают меру пресечения главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеУ Насирова гипертония, но в неотложной помощи он не нуждается – заключение института кардиологии

«С учетом заявленного отвода суд на месте постановил по делу объявить перерыв для передачи заявления об отводе другому следственному судье», - заявил судья, отвечая на совместное ходатайство адвокатов Насирова.

В течение заседания они требовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, мотивируя это тем, что у стороны обвинения нет доказательств его способности участвовать в судебном заседании и потребовали провести судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время представители обвинения требовали допросить врача, который составлял заключение о состоянии здоровья Насирова, подчеркивая, что предыдущий диагноз не подтвердился, а «лежать на кровати в зале суда» – это право подсудимого, а не вынужденная необходимость.

Как сообщал УНИАН, Насирова доставили в зал суда из клиники «Феофания». Он находится в зале суда, лежа на носилках, в состоянии сознания.

Глава ГФС подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования.

По данным защитников Насирова, в больнице «Феофания» его прооперировали в связи с инфарктом, но после обследования в Институте кардиологии имени академика Стражеско врачи не подтвердили предварительный диагноз.