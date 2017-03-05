Сегодня суд не будет рассматривать дело Насирова – нет дежурного судьи

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Соломенского суда Яна Квитченко.

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«Заявление об отводе следственного судьи сейчас рассмотреть не могут. Собрание судей решило, что дежурство следственных судей происходит только в субботу. Мы не имеем права рассматривать сегодня заявление об отводе Бобровника. Она завтра будет подано в суд... Рассмотрение как ходатайства об избрании меры пресечения, так и заявления об отводе, состоится завтра в Апелляционном суде Киева», - сказала Квитченко.

Напомним, сегодня около полуночи завершается 72-часовой срок для избрания меры пресечения председателю ГФС Насирову. после этого его должны будут отпустить.

Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования.

По данным защитников Насирова, в больнице «Феофания» его прооперировали в связи с инфарктом, но по данным СМИ, по результатам обследования в Институте кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско диагноз врачей «Феофании» не подтвердился.