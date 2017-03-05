Сегодня Насирова могут отпустить: по воскресеньям нет дежурного судьи

По информации источников среди участников процесса, это мотивируется тем, что согласно внутреннему документу суда, судья дежурит только о субботам, а по воскресеньям дежурного судьи нет, передает Украинская правда.

"Поэтому если сейчас не будут рассматривать по сути ходатайство об отводе судьи, заседание по избранию меры пресечения нельзя будет продолжить до того, как истечет срок содержания под стражей Насирова", - отметил источник.

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Позже сам судья Бобровник подтвердил "Громадському", что 5 марта нет дежурного судьи, но при этом процессуально срок содержания Насирова под стражей истекает.

Поэтому если не найдется судья, Насирова в 23 часа отпустят.

Ранее 5 марта Соломенский районный суд г.Киева, где избирают меру пресечения главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

Как сообщал УНИАН, Насирова доставили в зал суда из клиники «Феофания». Он находится в зале суда, лежа на носилках в состоянии сознания.

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Глава ДФС подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.

По данным защитников Насирова, в больнице «Феофания» его прооперировали в связи с инфарктом, но после обследования в Институте кардиологии имени академика Стражеско врачи не подтвердили предварительный диагноз.