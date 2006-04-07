Кармазин испортил настроение Генпрокурору

Лидеры партий, выступающих за пересчет голосов избирателей, надеются в понедельник встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер партии «Вече» Инна БОГОСЛОВСКАЯ на пресс-конференции.

Она сообщила, что сегодня участники коалиции уже встречались с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО и передали ему заявление о массовых фальсификациях результатов выборов. Они потребовали возбудить уголовное дело по этим фактам.

«Надеемся, что решение будет принято адекватное… Мы не будем останавливаться, мы будем идти до конца, поскольку это очень хорошо спланированная фальсификация в пользу БЮТ и Партии регионов», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ, добавив, что сегодня по всей стране по искам БЮТ и Партии регионов отменяются решения о пересчете голосов.

В свою очередь, лидер Блока Юрия Кармазина Ю.КАРМАЗИН рассказал, что после встречи с ними у генпрокурора испортилось настроение, поскольку, по его словам, он не знал о фальсификациях. Ю.КАРМАЗИН высказал мнение, что, возможно, подчиненные берегли нервы генпрокурора и ничего ему не сообщали.

Он также сообщил о намерении встретиться с председателем СБУ Игорем ДРИЖЧАНЫМ и представителями посольств иностранных государств.

Ю.КАРМАЗИН отметил, что им будут переданы 100-150 листов с описанием типичных нарушений на выборах. Он также выразил надежду, что Президент, ознакомившись с этими документами, также примет адекватное решение. «Пусть одни готовятся к новым выборам, а другие сушат сухари», - сказал Ю.КАРМАЗИН.