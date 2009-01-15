Украинской трубе угрожала сегрегация газа - физик из Секретариата Президента

Замысел России уничтожить украинскую газотранспортную систему не удался, заявил заместитель главы Секретариата Президента, Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ на брифинге для прессы.

Он отметил, что как физик с научной степенью может сказать, что в связи с отключением газа вполне реально могли происходить процессы сегрегации газа в украинской ГТС. «Именно, по-видимому, из-за этого российская сторона так активно пытается разбалансировать украинскую ГТС и фактически ее уничтожить», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В то же время он отметил, что украинским специалистам удалось сделать все для того, чтобы украинская ГТС, работая в автономном режиме, функционировала и не возникали закупорки труб и соответствующих агрегатов, которые обеспечивают транзит газа.

«Замысел, если таковой был, а так думать есть все основания, то замысел уничтожить украинскую газотранспортную систему не удался», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.