Путин: какие бы бумаги ни давала Украина, я готов их в печку выбросить!

В среду в Москве Путин встречался с премьер-министрами Молдовы, Болгарии и Словакии, которые стали главными заложниками отключения газа. Премьер-министр России в очередной раз обвинил Украину во всех проблемах с транзитом газа в Европу. В придачу к этому Путин открытым текстом заявил, что Украина отказывает Газпрому в транзите газа. Расшифровку вступительного слова премьера РФ на переговорах с коллегами из Молдовы, Болгарии и Словакии опубликовала Украинская правда.

Путин признал, что «наши европейские партнеры становятся заложниками спора России и Украины. Но это спор о поставках, условиях и ценах поставок природного газа для самой Украины - вот в чем спор. И никто, никакая транзитная страна не имеет права злоупотреблять своим транзитным положением, спекулировать на нем, чтобы брать в заложники потребителей в Европе».

Также Путин сослался на наличие транзитного контракта, действующего до 2013 года, и дополнения к нему - действуют до 31 декабря 2010 года. Если есть спор по этому вопросу, то обращаться нужно в Стокгольмский арбитражный суд, потому что этот договор подчинен шведскому праву, заявил премьер России.

«Ну и, наконец, Украина подписала и ратифицировала Энергетическую хартию, и она даже в силу этого обстоятельства обязана обеспечить транзит, - заявил Путин. - Самое главное - кто бы и какие бумаги не предоставлял, я готов все эти бумаги в печку выбросить! Важно другое - мы кран открыли в вашу сторону (в сторону Европы – ред.), и готовы поставлять, а с украинской стороны кран закрыт, и они газ не транзитируют».

По его мнению, вполне достаточно «бумаги за подписью международных наблюдателей» «о том, что транзит не идет, он не обеспечен», которая пришла из Киева. «Какие другие документы наши украинские друзья могут представить, кроме тех, которые подтверждены международными наблюдателями? – вопросил Путин. - Если у вас есть такие документы, покажите нам тоже, пожалуйста, нам будет интересно».