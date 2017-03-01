В Кремле захват боевиками гуманитарного штаба Ахметова и "Донбасс Арены" связали с блокадой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Мы слышали об этом (о захвате боевиками «ДНР» гуманитарного штаба Ахметова - УНИАН) и призываем все стороны к разблокированию ситуации для снижения напряженности на линии соприкосновения. Это позиция, которой придерживается Россия достаточно последовательно», - сказал Песков.

По его словам, «нужно разблокировать поставки, которые осуществлялись, и штаб Ахметова, но это все взаимосвязано».

«Безусловно, российская сторона имеет определенное влияние на представителей Донбасса, но она ими не управляет, и руководители этих районов принимают решения, которые считают целесообразным для обеспечения жизни в этих регионах, после того, как они поставлены в такое положение», - заявил Песков.

Отвечая на вопрос по поводу того, что в этот раз в заложниках оказались люди, которые получают продуктовые наборы от Ахметова, Песков сказал: «Здесь можно только выразить сожаление».

На вопрос УНИАН, что есть ОРДЛО, если уголь и металл нельзя употреблять в пищу, он сказал: «Абсолютно правильно, можно есть продукты, которые покупаются за деньги, которые зарабатываются путем реализации этих товаров, которые невозможно реализовывать после того, как было введено эмбарго».

Как сообщалось, в гуманитарном штабе Ахметова заявили о блокировании вооруженными людьми работы распределительного центра на «Донбасс Арене» и всех пунктов выдачи гуманитарного штаба на временно не подконтрольной Украине территории. Это коснется сотен тысяч людей преклонного возраста, инвалидов и молодых мам, которые остались без гуманитарной помощи.

«Блокирование гуманитарной помощи противоречит нормам международного права и может привести к гуманитарной катастрофе, масштабы которой будут беспрецедентными», - заявили в штабе.