Боевики захватили "Донбасс Арену" и гуманитарный штаб Ахметова

Как говорится в заявлении пресс-службы, у гуманитарного штаба Ахметова нет достоверной информации о причинах таких действий,

Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры штаба не имеют к ним доступа.

"Более полумиллиона стариков, инвалидов, молодых мам не смогут получить свои наборы выживания. Гуманитарный штаб готов возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы", - говорится в заявлении штаба.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.

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Ранее главари "ЛНР" и "ДНР" Плотницкий и Захарченко объявили о создании штаба, который будет контролировать процесс перевода украинских предприятий под внешнее управление.

Сегодня ночью так называемый "совет министров ЛНР" обнародовал постановление о введении внешней администрации на трех предприятиях, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову, и расположенных в неподконтрольной Киеву части Луганской области.

Как сообщал УНИАН, ране заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что так называемая «национализация» боевиками предприятий на Донбассе противоречит Минским соглашениям.