В Америке решили, что в газовом конфликте виновата сама Европа

Ответственность за сегодняшний газовый конфликт лежит не столько на России и Украине, сколько на самом Европейском Союзе.

Как сообщает «Голос Америки», об этом речь идет в статье «Вашингтон пост».

«ЕС до сих пор не смог создать единую энергетическую политику для своих членов и не достиг единой политики для всех членов ЕС в отношениях с Россией», – говорится в статье. «И действительно, «Газпром», который уже перестал делать вид, что он не является орудием российской заграничной политики, продолжает заключать соглашения о снабжении газа с разными отдельными странами», – отмечает «Вашингтон пост».

«Путин продолжает использовать тактику «разделяй и властвуй» в отношениях с Европой, заключая льготные соглашения с Италией, покупая политиков в Германии и перекрывая газ Украине», – добавляет издание.

«Но вместо того, чтобы образовать реально безопасную систему снабжения газа, большинство европейских стран ограничиваются временными соглашениями. Вместо того, чтобы использовать свою коллективную мощь, они ведут себя, как будто полностью зависимы от «Газпрома», тогда как в действительности все наоборот: россиянам так же нужные деньги от продажи газа, как европейцам – их газ», – говорится в статье.

«Европейцам следует раз и навсегда решить эту проблему. Время для этого уже наступило», – отмечает «Вашингтон пост».