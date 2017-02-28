В СБУ отреагировали на заявление Рубана по срыву обмена пленными

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает 112 Украина.

"Российские спецслужбы пытаются посадить нас за стол переговоров непосредственно с террористами... Никаких обменов Рубан не мог провести", - отметил он.

Тандит подчеркнул, что в последнее время российскими спецслужбами проводится ряд провокаций по обмену пленными. "В последнее время, когда на приглашение украинской делегации нам активно стали помогать международные представители, мы увидели несколько провокаций, которые были организованы, в том числе используя наших граждан. И, в том числе, к сожалению, Надю Савченко", - сказал он.

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По словам Тандита, после этих событий СБУ будет вести на линии разграничения "определенную работу".

Ранее Рубан заявил, что отмена ему пропуска в зону проведения АТО привела к срыву обмена пленными.

27 февраля пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что СБУ проводит опрос Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.

Позже она сообщила, что разрешение руководителю центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану на пересечение линии соприкосновения отменено.