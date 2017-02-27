В СБУ подтвердили отмену разрешения Рубану на посещение оккупированного Донбасса

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ отменила разрешение о пересечении линии соприкосновения гражданину Украины Рубану В.В." - написала она.

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Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что народный депутат Надежда Савченко и Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснение по поводу поездки в Донецк.

Сегодня, 27 февраля, журналистка «Общественного радио» Ирина Сампан написала в Facebook, ссылаясь на источник в силовых структурах, что СБУ на КПВВ «Марьинка» задержала Рубана. Рубан ехал на территорию ОРДО за Савченко. «Руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана задержала СБУ на КПВВ «Марьинка». Он ехал в незаконную «ДНР» за Надеждой Савченко. С ним работают спецслужащие уже несколько часов», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что СБУ проводит опрос Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.