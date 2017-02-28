В ООН отреагировали на признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР"

Об этом в интервью Коммерсанту рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Я не знаю. С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс", - подчеркнул он.

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"Надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования", - добавил Гранди.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах".