Рубан о запрете поездок на оккупированный Донбасс: "Это маленькая месть за Савченко"

Об этом он заявил Громадському.

"Это месть за Надежду Савченко - очень маленькая, очень низкая", - сказал он.

По его словам, об отмене разрешения ему было сообщено "через компьютер".

"В глаза это сказать не смогли, потому что тогда нужно будет вспоминать наши разговоры и об Иловайске, и о Дебальцево, и о других обменах, которые СБУ вела неудачно, а иногда - даже с летальным исходом", - отметил Рубан.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что народный депутат Савченко и Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснения по поводу поездки в Донецк. Сегодня, 27 февраля, Рубан заявил, что СБУ отменила ему пропуск на въезд на временно оккупированные территории Донецкой области. В Службе безопасности эту информацию подтвердили.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники спецслужбы осуществляют опрос Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.