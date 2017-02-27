Рубан уже давно отстранен от процесса обмена пленными, успехов с его стороны давно нет – Тука

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Он давно занимается вопросами обмена пленными и бывал там много раз. Каким образом на этот раз он пересек линию разграничения вместе с Савченко, минуя КПВВ, честно говоря, для меня это вопрос. С другой стороны, мы все взрослые люди, и просто так проехать линию разграничения никто не может. Или это была договоренность с СБУ, или с Министерством обороны или с Главным управлением разведки. Без этого никто не в состоянии пересечь линию разграничения. Кто сопровождал и давал такое разрешение – это должны выяснять соответствующие органы: или военная разведка, или служба безопасности.

«Никак на процесс обмена пленными это дело не повлияет. Рубан уже давно отстранен от этого процесса. Никаких успехов с его стороны уже давно нет. Это могло повлиять только на шум в российской прессе», – сказал Тука.

Читайте такжеРубану отменили разрешение на въезд в "ЛНР" и "ДНР" и запретили перевозить пленных

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, журналистка «Громадського радіо» Ирина Сампан написала в Facebook, ссылаясь на источник в силовых структурах, что СБУ на КПВВ «Марьинка» задержала руководителя центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Он ехал на территорию ОРДО за Савченко.

«Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана задержала СБУ на КПВВ «Марьинка». Он ехал в незаконную «ДНР» за Надеждой Савченко. С ним работают спецслужащие уже несколько часов», - говорилось в сообщении.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянськая сообщила, что СБУ проводит опрос Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.

Позже она сообщила, что разрешение руководителю центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану на пересечение линии соприкосновения отменено.