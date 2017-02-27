Нардеп попросил отсадить от него "московскую к**ву" Савченко

Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook.

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"Прошу председателя ВР Андрея Парубия отсадить от меня эту московскую к**ву Надю Савченко. Или (в соответствии с регламентом) меня от нее, потому могу и не заметить, что оно женщина", - говорится в его сообщении.

Денисенко написал, что Савченко "душевно постреляла" в Донецке вместе с боевиками.

Также нардеп отметил, что подаст соответствующее заявление в аппарат Верховной Рады.

Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу ее поездки в Донецк.

Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.