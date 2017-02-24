Стало известно, кто будет представлять Украину на слушаниях суда в Гааге в деле против России

Как сообщила пресс-служба президента, возглавила украинскую делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Также в состав вошли директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Игорь Жовква, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

Слушания пройдут 6-9 марта в Гааге.

Как сообщал УНИАН, Украина подала иск против России в Международный суд ООН 16 января.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В иске Украины утверждается, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу.

6-9 марта во Дворце мира в Гааге состоятся публичные слушания, посвященные просьбе о введении временных мер, представленных Украиной.