Стало известно, кто будет представлять Украину на слушаниях суда в Гааге в деле против России
Президент Петр Порошенко подписал указ о создании делегации Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН по поводу нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как сообщила пресс-служба президента, возглавила украинскую делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
Также в состав вошли директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Игорь Жовква, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
Слушания пройдут 6-9 марта в Гааге.
Как сообщал УНИАН, Украина подала иск против России в Международный суд ООН 16 января.
Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В иске Украины утверждается, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины.
Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.
Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу.
6-9 марта во Дворце мира в Гааге состоятся публичные слушания, посвященные просьбе о введении временных мер, представленных Украиной.