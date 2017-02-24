Международные эксперты объяснили, почему Россия не имеет права расследовать события 26 февраля 2014 года под ВР Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве во время презентации экспертных исследований тех событий сообщили эксперт ОБСЕ по правам человека Сергей Остаф и эксперт Хельсинского фонда по правам человека Республики Польша Ольга Саломатова.

По ее словам, исследуя протестные события 26 февраля 2014 года эксперты пришли к выводам, что те события носили мирный характер, поскольку организаторы проукраинского митинга неоднократно призывали собравшихся на площади под крымским парламентом людей воздерживаться от любых агрессивных действий и не поддаваться на провокации.

В то же время эксперты отметили, что действия правоохранителей, которые на то время присутствовали на площади, являются неадекватными, в частности, относительно количества присутствующих, которых было более 10 тыс. и количества правоохранителей, которых было всего 550.

Как отметили эксперты, при таком соотношении удержать ситуацию и избежать правонарушений нереально, а, следовательно, государство Украина должна была выполнить свои обязанности на тот момент по охране правопорядка, но не выполнила, и действия должностных лиц правоохранительных органов до сих пор должным образом не расследованы и им не дана правовая оценка.

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Что касается вопроса, должна ли была РФ, аннексировав Крым, проводить свои расследования тех событий, Остаф подчеркнул: «Вывод однозначный, Российская Федерация не имеет юридического права расследовать это дело».

При этом эксперт пояснил, что, во-первых, законы РФ не могут распространяться на территорию других государств, во-вторых, во время акции на территории другого государства угроз для интересов РФ не было. В-третьих, на этой акции не присутствовали, как официально действующие лица, граждане РФ и, в-четвертых, возникшие беспорядки не являются правонарушениями военного характера.

«Поэтому абсолютно понятно, что РФ должна прекратить расследование этого дела, а Украина должна расследовать дело в части законности действий милиции», – сказал Остаф.

Комментируя доклад экспертов, присутствующий на пресс-конференции народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что, по его убеждению, проукраинская акция под зданием ВР АРК в феврале 2014 года доказала настоящие настроения, а не те, которые «рисуют» в России относительно принадлежности Крыма. «Акцией 26 февраля мы не оставили никаких сентенций манипулировать, что Крым сам принял решение о референдуме и воссоединении с РФ», – сказал Чубаров.

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В продолжение темы народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ по правам человека Георгий Логвинский отметил, что представленный сегодня экспертный доклад – это первая страница будущего приговора руководству РФ в международном суде.

«Когда международный уголовный трибунал будет рассматривать дела в отношении тех лиц, которые с оружием заходили на чужие территории, это будет доказательством нарушения прав граждан в совершении преступлений, убийств», – сказал Логвинский.

Как сообщал УНИАН, возле стен крымского парламента 26 февраля 2014 года состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины. После аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины.

В частности, заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

26 февраля в центре Киева состоится Марш солидарности в поддержку тех граждан Украины, которые живут в условиях российской оккупации в Крыму.