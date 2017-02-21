В Киеве 26 февраля состоится марш солидарности в поддержку украинцев, живущих в оккупированном Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Чубарова, 26 февраля в Киеве состоится Марш солидарности с крымскими татарами, украинцами и людьми других национальностей, которые находятся в условиях оккупации.

"Мы все собираемся на Аллее Героев Небесной сотни напротив гостиницы "Украина" и оттуда в 14.00 начинаем шествие, и идем по улицам Институтская, Шелковичная, Грушевского, Европейская площадь, Крещатик и на Майдане Незалежности состоится митинг", - сообщил Чубаров.

Читайте такжеВ Крыму оккупанты сегодня задержали от 10 до 20 крымских татар - Чубаров

"Мы приглашаем всех проявить солидарность. Хотелось бы, чтобы все люди вспомнили..., как в Крыму граждане Украины, и крымские татары, и украинцы, и другие, как они 26 февраля 2014 года выступили в защиту Украинского государства, целостности", - сказал он.

"Хотелось бы, чтобы все киевляне и мы все с вами, кто здесь, вышли и показали крымским людям, что мы с ними, мы их поддерживаем", - сказал Чубаров.

Как ранее сообщал УНИАН, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что российская власть проводит замену населения в оккупированном Крыму, завозя туда русских и стимулируя добровольную эмиграцию" крымских татар.