Газпром: поставки газа в Европу могут начаться завтра утром
16:07, 12 января 2009Политика
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"Если не будет никаких препятствий..."
Поставки российского газа в Европу могут начаться завтра в 8.00 по европейскому времени.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.
«Если не будет никаких препятствий, то поставки газа могут начаться в 8 утра по европейскому времени», - сказал он.
А.МЕДВЕДЕВ отметил, что уже вчера были согласованы технические инструкции для экспертов, которые будут находиться на 5 газоизмерительных пунктах в России, пунктах на территории Украины и пунктах в странах Евросоюза, в частности, в Словакии и Румынии.
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