В МИД заявили, что согласовывают с американской стороной дату визита Порошенко в США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сегодня журналистам в Киеве.

«Мы работаем с американской стороной, чтобы определить дату этого визита», - заявил он.

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Как сообщалось, в начале февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что визит президента Украины Порошенко в США должен состояться в ближайшие недели. "Визит состоится в ближайшие недели. Мы работаем по логистическим датам. Нам нужно подготовить его наилучшим образом. Но есть четкая договоренность о встрече в ближайшее время", – подчеркнул глава МИД Украины.

По словам Климкина, в ходе переговоров в США украинская делегация, в частности, намерена обсудить с представителями новой администрации США выполнение Минских договоренностей, "кто будет гарантом их выполнения".