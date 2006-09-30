Львов и Санкт-Петербург подписали договор

Сегодня Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ и губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО подписали договор о сотрудничестве между Львовом и Санкт-Петербургом.

Во время подписания договора также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, Генеральный консул РФ во Львове Евгений ГУЗЕЕВ.

«У нас появился еще один город-побратим, в рамках этого договора намечен план сотрудничества, который охватывает разные сферы, это экономическое сотрудничество, проекты в сфере культуры, молодежных обменов, науки, образования, спорта. Есть план практических действий, где прописан первый этап нашей совместной работы», – сообщила В.МАТВИЕНКО, передает maidan.org.ua.

В свою очередь В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что такой договор впервые подписан между двумя культурными центрами России и Украины. «Подписание договора – очень важный факт. Надеюсь, то, что было сегодня подписано, не останется на бумаге, как это часто бывает. Это нужно и Львову, и Санкт-Петербургу. На таких принципах должны строиться отношения. Нам необходимо работать, а «не обниматься», – считает посол.

В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что Львов отлично подготовился к своему юбилею.

Посол России и губернатор Санкт-Петербурга также возложат цветы к Холму славы и встретятся с соотечественниками в Российском культурном центре во Львове.