Фирташу должны избрать меру пресечения в течение трех суток – журналист

Задержанному в Вене украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу должны избрать меру пресечения в течение 72 часов. Об этом сообщил журналист Сергей Щербина, пишет «Еспресо.TV».

"Фирташ задержан по испанским запросу. Задержание или на 48 или на 72 часа, после чего должна быть определена мера пресечения. Здесь или Фирташ будет находиться под залогом или будет в тюрьме. Это так называемый экстрадиционный арест", - пояснил Щербина.

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При этом он заявил, что решение суда об экстрадиции стало неожиданностью для Фирташа.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд в Австрии удовлетворил апелляцию США, которые добиваются экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Окончательное решение об экстрадиции принимает федеральный министр юстиции. Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года. В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. 30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США. В ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испании, которая объявила его в розыск.

Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость.

Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.