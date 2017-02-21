Фирташ может избежать заключения, если "сдаст" руководителей России - Геращенко

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко не исключает возможности избежания украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем заключения в обмен на показания в отношении высшего руководства России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Геращенко отметил, что «американскую Фемиду» не возможно подкупить.

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«С ней можно только договориться. Если Фирташу предложат сдать его коррупционные связи в Российской Федерации – а ни для кого не секрет, что он имел большие договоренности с руководителями РФ относительно поставок газа, относительно других экономических вопросов, то, я думаю, что американцы предложат Фирташу в обмен на показания в отношении высшего руководства России в привлечении к коррупционным схемам возможность свободы», – сказал депутат.

В противном же случае, считает Геращенко, Фирташ может получить очень большой срок в американской тюрьме, как это было раньше, например, с Павлом Лазаренко, который получил 14 лет за отмывание «грязных» денег».

Как сообщал УНИАН, сегодня суд в Австрии удовлетворил апелляцию США, которые добиваются экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро. Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испании, которая объявила его в розыск. Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.