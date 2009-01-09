Яценюк: мировому энергорынку нужны единые правила

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК призывает мировых лидеров и экономистов разработать и внедрить единые правила регулирования мирового энергетического рынка, которые, в частности, должны предусматривать прозрачную и понятную систему образования цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом А.ЯЦЕНЮК обратился во время международного симпозиума «Новый мир, новый капитализм», который проходит в Париже по инициативе Президента Франции Николя САРКОЗИ.

«Газ не является биржевым товаром, но на него распространяются все экономические категории, которые касаются какой-либо энергетики. Поэтому, если цены на нефть упали, то на газ они расти не могут. Задача номер один – подготовка единых правил регулирования энергетических вопросов в мире. Сейчас из-за отсутствия правил цены могут колебаться от 100 до 1000 долларов, однако это не может быть какой-то прихотью», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Вместе с тем, лидер «Фронта перемен» отметил, что такие правила должны учитывать интересы всех трех групп государств – поставщиков, транзитеров и потребителей. «Если все три группы стран будут иметь свободный доступ к ресурсам, возможность для транзита и оплаты этого транзита, а также абсолютно понятные долгосрочные подходы к ценообразованию, которые привязаны к биржевому товару или имеют другой понятный подход, связанный, например, с мировой инфляцией, то мы выйдем на путь урегулирования и стабилизации ценовой ситуации в мире», – пояснил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, закрытость и монополия на ресурсы и на их транзит создают сегодня какие-то непомерные цены и непонятные предложения. «Правила игры для всех должны быть одинаковыми», – резюмировал лидер «Фронта перемен».