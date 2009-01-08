Газпром заявляет, что не планировал трехсторонних встреч в Брюсселе

ОАО «Газпром» заявляет, что не планировал проведение трехсторонних встреч в Брюсселе.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии официального представителя ОАО «Газпром» Сергея КУПРИЯНОВА в ответ на информацию некоторых СМИ о том, что по инициативе "Газпрома" в Брюсселе отменена трехстороння встреча представителей российского газового холдинга, НАК "Нафтогаз Украины" и европейских структур.

Он отметил, что сегодня в Брюсселе запланированы три двусторонние встречи председателя Правления "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА - с членом Комиссии европейских сообществ, ответственным за вопросы энергетики, Андрисом ПИБАЛГСОМ, председателем Комиссии европейских сообществ Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, председателем Европарламента Хансом-Гертом ПЁТТЕРИНГОМ.

"Ни одна из них не отменена. Встреча с Жозе Мануэлем БАРРОЗУ уже состоялась», – заявил С.КУПРИЯНОВ.