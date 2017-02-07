Аброськин заявил, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей возле Бахмута

Об этом он сказал на пресс-конференции в управлении Донецкой полиции, которая транслировалась на его странице в Facebook.

«В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировки в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке», - отметил Аброськин.

Одновременно он подчеркнул, что по факту блокирования транспортных магистралей открыто уголовное производство с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, иначе бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

25 января они заблокировали железную дорогу Луганск – Попасная. В результате было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

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5 февраля правоохранители Донецкой области заявили, что проводят проверку по факту травмирования полицейского во время конфликта 4 февраля на блокпосту в Бахмуте с участием народного депутата.

«Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосту в Бахмуте во время исполнения служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля», - отметили в полиции.

По версии правоохранителей, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружены карабин СКС. В полиции подчеркнули, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения нелегального трафика оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.

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«По словам работника полиции, присутствующий на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции», - рассказали в главке.

Также отмечается, что во время конфликта депутат нецензурно выражался, угрожал физической расправой полицейским, которые выполняли свои обязанности, собирался отобрать у них оружие в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.

Сегодня, комментируя эту ситуацию с нападением на блокировщиков близ Бахмута, Парасюк заявил, что это была «провокация, организованная донецкой полицией».

Одновременно он сообщил журналистам в кулуарах парламента о планах расширять границы торговой блокады на линии разграничения.