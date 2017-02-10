Это сильно пугает народных депутатов: в НАБУ сомневаются в предоставлении разрешения на прослушивание телефонов

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сомневается, что парламент примет законопроект о предоставлении НАБУ возможности самостоятельно прослушивать телефонные разговоры отдельных фигурантов производств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

“Я не уверен, что он (законопроект) будет принят. Это почему-то сильно пугает народных депутатов. Попадет ли законопроект в сессионный зал? Не уверен”, - сказал Сытник.

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Он отметил, что в соответствующем проекте закона предлагаются контрольные механизмы для предотвращения злоупотреблений со стороны НАБУ, и этот контроль предлагается возложить на СБУ.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2016 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроект «О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины» (относительно деятельности Национального антикоррупционного бюро) (№4812), которым предлагается предоставить НАБУ права самостоятельно снимать информацию с каналов связи.

На сегодня НАБУ вынуждено получать эту информацию через канал СБУ.