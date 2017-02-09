Порошенко раскритиковал позицию посла Германии: нельзя сравнивать оккупацию Донбасса и ситуацию в ГДР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом в Киеве.

Читайте такжеВыборы на оккупированной территории в присутствии иностранных войск совершенно невозможны - Порошенко

«Нельзя сравнивать оккупацию востока Украины российской армией и ситуацию в ГДР. Одно дело, когда иностранные войска присутствуют с согласия принимающего государства. Можно провести параллели с российской базой в Севастополе. Мы много раз проводили выборы, когда российские войска с разрешения Украины присутствовали на базе в Севастополе», - заявил президент.

«Абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска пытаются продвинуть проведение выборов под дулами автоматов. Неприемлемым, не отвечающим законодательству, в условиях оккупации, является незаконный референдум в Крыму, который проводился (в марте 2014 года) в присутствии десятков тысяч войск РФ. Так же мы считаем невозможным проведение выборов в присутствии войск (на Донбассе)», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью изданию РБК-Украина посол Германии в Украине подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений.

Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основание считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине. В частности дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, по которым эти выборы будут проводиться.

Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии российской армии.

7 февраля Райхеля пригласили в МИД Украины, где ему было указано на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск. В МИД Германии впоследствии заявили, что проведение местных выборов на Донбассе возможно только в соответствии с положениями Минских договоренностей и только после того, как обе стороны согласуют соответствующие условия этих выборов.