Посол Германии допустил проведение местных выборов на Донбассе во время оккупации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 14 декабря, во время пресс-конференции в Харькове сказал Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Дипломат отметил, что в Германии не считают возвращение контроля Украины над восточной частью украинско-российской границы на Донбассе условием для проведения выборов на Донбассе.

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«Мы не усматриваем полный контроль над оккупированными территориями, или отдельными территориями Донецкой и Луганской областей как необходимую предпосылку для проведения выборов», - сказал посол.

«Мы не видим, что полный суверенный фактический контроль над оккупированными территориями является обязательным условием для проведения там выборов», - уточнил Райхель по просьбе журналистов.

По его словам, в настоящее время обсуждается так называемая «формула Штайнмайера» относительно проведения выборов на Донбассе.

«Порядок предполагается такой, что сначала Верховная Рада должна принять соответствующие законы по выборам и по специальному статусу, затем — проведение выборов, потом сразу после проведения выборов ОБСЕ должна подтвердить, что эти выборы соответствовали европейским стандартам. Если выборы не соответствуют этому, принятые ВР законы о специальном статусе не вступают в силу», - сказал посол.

Он добавил, что в настоящее время продолжается дискуссия относительно очередности определенных шагов, которые обсуждались во время

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«Есть украинская позиция и есть российская позиция, которая говорит, что сначала необходимо провести выборы, ввести специальный статус, а потом мы говорим о выводе войск и разоружении определенных частей (Россия отвергает наличие российских войск на территории Украины) и потом Украина устанавливает контроль над границей. Пока нет единого мнения», - сказал Райхель.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская заявила, что представители России в ТКГ пытаются склонить политическую подгруппу к утверждению так называемой «формулы Штайнмайера», что является неприемлемым для Украины.

27 января 2016 года представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматривать предоставление «особого статуса» временно оккупированным Россией территориям на Донбассе на постоянной основе по «формуле Штайнмайера».

Кроме того, по его убеждению, поправки в закон об особом статусе Донбасса должны быть согласованы в Трехсторонней контактной группе. При этом полномочия избранных на будущих выборах на Донбассе властей не должны быть прекращены в 2017 году.

В свою очередь на запрос УНИАН в отделе прессы Посольства ФРГ в Украине, комментируя заявление Грызлова по поводу «формулы Штайнмайера», сообщили, что предложение главы МИД ФРГ касалось введения особого порядка самоуправления в Украине вместе с проведением местных выборов. В Посольстве ФРГ не отрицали, что Штайнмайер предлагал в рамках Минского процесса план проведения местных выборов на Донбассе.

В посольстве не подтвердили, что речь шла о предоставлении «особого статуса» Донбасса на постоянной основе, а полномочия органов местных властей, избранных на возможных выборах, не должны быть прекращены в 2017 году.