Яценюк потребует увеличения финансирования "стены" на границе с РФ

Об этом Арсений Яценюк сказал во время Пятого Киевского форума для молодежи, который проводится Фондом «Открой Украину» в Киеве.

«За два десятилетия ни одно правительство, ни одна власть не приступила к строительству украинско-российской государственной границы. В 2014 году мы начали этот проект», - подчеркнул он.

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Арсений Яценюк напомнил, что во время его пребывания на посту Главы Правительства был окончательно утвержден проект так называемой разумной границы, а его стоимость была уменьшена в десять раз по сравнению с предыдущими подсчетами.

«К большому сожалению, финансирование в связи с тем, что я не премьер-министр, существенно уменьшено. Но более 10% этих работ мы сделали. Если бы финансирование шло так, как было предложено моим правительством, в конце 2018 года у нас была бы уже построена граница», - сказал он.

В этом году, напомнил лидер «Народного фронта», на возведение государственной границы предусмотрено лишь 200 миллионов гривен.

Арсений Яценюк сообщил, что он и фракция «Народного фронта» будет обращаться к Премьер-министру по этому вопросу: «Я знаю, что и Правительство, и Премьер-министр, и Министерство внутренних дел, и Государственная пограничная служба, - все стоят за завершение реализации этого проекта».

«Моя позиция очень четкая: граница между Украиной и Россией будет построена. Кто выступает против строительства государственной границы? Телеканал «Интер» и бывший глава администрации Януковича Левочкин, иногда - фракция «Батькивщина», которая сейчас голосует вместе с Оппозиционным блоком и хочет реализовать мечту о широкой коалиции с Партией регионов, и еще несколько полуадекватных депутатов, которые фактически играют против своей страны», - сказал он.

Арсений Яценюк также отметил, что Балтийские страны также начали возведение границы по украинскому образцу.

«Граница – это первая линия обороны. Не имея этой первой линии обороны, как мы будем защищать страну?» - добавил лидер «Народного фронта».