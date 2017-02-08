В Украине впервые будут судить чиновника за непредоставление е-декларации

Генпрокуратура сегодня, 8 февраля, направила обвинительный акт по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, а именно умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, это станет первым случаем в стране проведения суда относительно непредставления декларации.

«Старший следователь по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы, будучи служебным лицом, которое занимает ответственное положение, достоверно зная о том, что в срок до 01.11.2016 обязан подать в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодную декларацию за 2015 год и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства, умышленно их не подал», - сообщили в ГПУ.

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Также отмечается, что работник ГФС обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, в том, что он с использованием предоставленной власти и служебного положения требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов в уголовном производстве.

Как сообщал УНИАН ранее, в НАПК считают, что в 2017 году количество субъектов электронного декларирования вырастет более 700 тысяч человек.

Отмечается, что за первый месяц 2017 года в системе электронных деклараций зарегистрировалось 50 782 новых субъекта декларирования. Сейчас вместе с теми, кто уже был зарегистрирован в 2016 году, количество субъектов декларирования составляет 183 675 декларантов.