На 700 тысяч: в НАПК спрогнозировали увеличение электронных деклараций в 2017 году

В 2017 году количество субъектов электронного декларирования вырастет более, чем на 700 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что за первый месяц 2017 года в системе электронных деклараций зарегистрировалось 50 782 новых субъектов декларирования. Сейчас вместе с теми, кто уже был зарегистрирован в 2016 году, количество субъектов декларирования составляет 183 675 декларантов.

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«За январь 2017 года подано: 8021 ежегодную декларацию, 2965 исправленных деклараций, 2003 декларации перед увольнением, 937 деклараций после увольнения, 6133 декларации кандидатов на должность, 610 сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии», - констатировал заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

В ведомстве напомнили, что согласно закону «О предотвращении коррупции», с 2017 года значительно увеличивается круг граждан Украины, которые будут подавать электронную декларацию. В частности, прогнозируется, что количество новых декларантов вырастет более чем на 700 тыс. лиц.

В связи с этим в НАПК объяснили, что это происходит за счет новых категорий должностных лиц, работающих в органах власти и местного самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях и организациях.

Как сообщал УНИАН ранее, 19 января в НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования. Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

В частности, до 1 апреля 2017 года электронные декларации должны заполнить лица, которые согласно Закону Украины “О предотвращении коррупции” занимают ответственное и особо ответственное положение, а также лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.