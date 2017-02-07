Аваков предложил Кабмину кандидатуру на должность главы Нацполиции (фото)

"Сегодняшним вечером внес Премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение главы Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, он предложил эту кандидатуру по результатам проведенного Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года.

Аваков пояснил, что процедура конкурса предусматривала 5 этапов.

"На первом этапе было подано 64 заявки. После обработки документов по решению Конкурсной комиссии, к участию было допущено 46 человек, после этапа тестирования каждый из 10 набравших максимальное количество баллов прошли большое очное собеседование с членами Комиссии. По итогам всех этапов, члены комиссии рекомендовали мне на выбор 3 кандидатуры на Главу Национальной полиции Украины. Учитывая мнение членов Комиссии, я предложил Кабмину назначить руководителем Нацполици Князева Сергея Николаевича", - добавил он.

Министр также отметил, что до сегодняшнего дня генерал полиции Сергей Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ. С 1995 года системно работал в уголовном розыске – от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления уголовного розыска в Киевской области. Кандидат юридических наук. За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев награжден Орденом Данила Галицкого.

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия рекомендовала Авакову на должность главы Национальной полиции трех кандидатов – Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Князева.

Конкурс на должность главы Нацполиции был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.