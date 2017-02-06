Авакову предложили трех кандидатов на пост главы Нацполиции

Консультативная отборочная комиссия выбрала трех из десяти кандидатов на должность главы Национальной полиции Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что по результатам заседания, комиссия рекомендовала министру внутренних дел Арсену Авакову Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича как кандидатов, «которые способны работать на должности руководителя Национальной полиции Украины».

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«Всего поступило 70 заявок на участие в конкурсе от кандидатов, но 24 кандидата не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности, обусловленными законом о Национальной полиции: иметь полное высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее 7 лет, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Эти 24 кандидата были сняты с конкурса, остальные 46 были приглашены на квалификационное тестирование, которое проходило 24 января. Три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, и тестирование прошли 43 кандидата», - говорится в сообщении.

Комиссия рекомендовала Авакову провести индивидуальные встречи с каждым из трех кандидатов, после чего, согласно статье 21 Закона о Национальной полиции, министр и подаст кандидатуру премьер-министру Украины для утверждения правительством.

Напомним, 25 января главный претендент на должность председателя Нацполции - временный исполняющий обязанностей главы Национальной полиции Украины Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность руководителя ведомства.

По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса.