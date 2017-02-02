В Минюсте не надеются на быстрое рассмотрение иска Украины к России международным судом

Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, отвечая на вопросы журналистов.

«Там (в Международном суде - УНИАН) очень быстрого решения не будет», - сказала Севостьянова.

Она пояснила, что такого рода иски Международным судом ООН не рассматривались очень давно, кроме того, для подачи исков необходимо выполнить много подготовительных процедур.

В то же время Севостьянова отметила, что такая практика по срокам рассмотрения является нормальной.

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При этом представитель Минюста прогнозирует, что срок рассмотрения исков Украины в отношении России займет 5-7 лет. «У нас, возможно, это будет 5-7 лет ... Суд понимает важность вопроса», - отметила Севостьянова.

Как сообщал УНИАН, Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге 16 января, суд проведет публичные слушания по иску 6-9 марта.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В иске Украины утверждается, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, "в рамках незаконной агрессии в Украине Российская Федерация пренебрегает основополагающими правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины. Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановления прав украинского народа, гарантированных этими международными договорами, участником которых является Российская Федерация".

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу.