Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. «К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток следует отнести сбитие самолета «Малазийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове», - подчеркнули в МИД.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

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«Начиная с незаконного “референдума”, проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной ассамблеей ООН, и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языков», - подчеркнули в МИД.

“В рамках незаконной агрессии в Украине Российская Федерация пренебрегает основополагающими правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины”, - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более чем двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановления прав украинского народа, гарантированных этими международными договорами, участником которых является Российская Федерация”, - подчеркнул Климкин.

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Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу, проинформировали в министерстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подать иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.