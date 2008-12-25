Ющенко проиграл много, а Янукович - все, что мог?

Эксперты по политическим вопросам считают, что на протяжении 2008 года недоверие граждан к институтам власти в государстве существенно возросло.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ.

“Главным итогом года является потеря доверия, и не только к институтам власти, но и к политической элите в целом, потому что, фактически, мы видим, что 85% наших граждан высказываются за то, что все идет в неправильном направлении”, - сказал И..ЖДАНОВ, добавив, что это данные разных социологических исследований.

Он, в частности, отметил, что уровень доверия снижается ко всем политикам, “но безусловным лидером здесь является Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, рейтинги которого колеблются в районе 3-4%”. Политолог убежден, что с такими рейтингами В.ЮЩЕНКО окончательно потерял любые шансы быть избранным на следующих президентских выборах, “если они состоятся честно, прозрачно, демократически и всенародным голосованием”.

И.ЖДАНОВ считает, что деятельность Президента на сегодняшний день “общественно нивелирована”. “Любые его (Президента - УНИАН) проекты уже не воспринимаются как проекты лидера нации, а воспринимаются как высказывания одного из политиков, к которому очень мало прислушиваются граждане и большая часть политической элиты”, - добавил он.

Со своей стороны политтехнолог Олег МЕДВЕДЕВ высказал мнение, что В.ЮЩЕНКО потерял свое влияние как Президент, и “как бюрократическая фигура он еще год будет существовать, но как общественно-политическая – все закончено”. Единственное, что действующий глава государства еще может сделать, считает эксперт, это “обеспечить честные и справедливые президентские выборы, которые должны начинаться во второй половине следующего года”.

О.МЕДВЕДЕВ обратил внимание на тенденции в обществе, вызванные склоками политиков и снижением доверия к ним граждан, – рост общественного запроса на “твердую руку”, диктатуру в руководстве страной. Он считает это достаточно угрожающими явлениями для Украины, развития которых нельзя допустить.

По мнению другого политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, общество в целом и каждый рядовой гражданин практически одинаково оценивают то, что состоялось в стране в 2008 году. “Поражения Президента очевидны, и, соответственно, очевидные выигрыши ТИМОШЕНКО (Юлия ТИМОШЕНКО, премьер-министр Украины – УНИАН)”, - сказал он, добавив, что, по его мнению “эти выигрыши являются тактическими, а не стратегическими”.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также считает, что “все, что мог, проиграл ЯНУКОВИЧ (Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер оппозиции - УНИАН) и Партия регионов”, которая в этом году продемонстрировала не “традиционно мощный кулак”, а “раскоряченную пятерню” разных групп влияния, которые по очереди изменяли поведение партии.