Нардепы призвали своих иностранных коллег усилить давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе

Об этом, как сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, говорится в открытом письме депутатов к парламентам свободного мира по поводу обострения ситуации на Востоке Украины.

Письмо направлено парламентам стран-членов ЕС, США, Канады и Японии, а также европейскому парламенту.

«Уважаемые коллеги-парламентарии, мы просим вашего немедленного внимания и действия по поводу обострения ситуации на востоке Украины. Вынуждены констатировать, что Россия как страна-агрессор не отказывается от продолжения курса на дальнейшую эскалацию конфликта на части временно оккупированного Донбасса. Свидетельством этого является критическая ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе, которая сложилась в эти дни в результате систематических обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в районе города Авдеевка, Донецкой области», - говорится в письме.

Депутаты отмечают, что 29 января, нарушая режим тишины, незаконные вооруженные формирования начали обстрелы Вооруженных сил Украины в Авдеевке. «Обстрелы осуществляются включительно из запрещенных Минскими договоренностями РСЗО «Град», артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. В течение двух дней от российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения. Среди погибших также двое гражданских лиц, пострадавших во время обстрелов жилых районов», - сказано в письме.

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Парламентарии отмечают, что хотят привлечь особое внимание к критической гуманитарной ситуации, которая сложилась в Авдеевке из-за систематических обстрелов со стороны боевиков. Так, в результате боевых действий были повреждены линии электропередач,

а также ряд жизненно важных объектов инфраструктуры, что привело к отключению водо- и теплоснабжения. В эти дни температура воздуха в Авдеевке опустилась ниже -18 С. В ночь на 31 января в городе было объявлено чрезвычайное положение. «Общее количество лиц, остающихся без электроэнергии, водоснабжения и тепла, превышает 22 тысячи человек. Уже началась эвакуация из Авдеевки детей и людей с инвалидностью», - информируют депутаты.

Они подчеркивают, что уполномоченные органы украинской власти делают все возможное, чтобы помочь гражданскому населению, обеспечивают людей водой, дополнительными генераторами и предметами первой необходимости. В то же время, говорится в письме, в условиях ухудшения погоды и постоянного обострения ситуация с безопасностью в районе Авдеевки, общая гуманитарная ситуация близка к катастрофической. «Разрушения инфраструктуры, вызванные действиями Российской Федерации, приводят к нарушению экологической безопасности на Донбассе и дальнейшему ухудшению ситуации в регионе, что в свою очередь делает невозможным его восстановление. Для решения ситуации, сложившейся в Авдеевке, необходимо немедленно начать работы по ремонту поврежденных объектов жизненно важной инфраструктуры. Однако из-за продолжающихся обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований коммунальные службы не могут начать указанные работы, а ситуация в городе продолжает обостряться», - отмечают депутаты.

Они заявляют, что решительно осуждают такие действия Российской Федерации и призывают своих коллег-парламентариев сделать все необходимое для того, «чтобы принудить Россию немедленно прекратить огонь и дестабилизацию ситуации на Донбассе, обеспечив выполнение режима прекращения огня, что позволит начать ремонтные работы в районе Авдеевки».

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Кроме того, сказано в письме, «кризис с безопасностью в Авдеевке продемонстрировал необходимость увеличения присутствия международных организаций, обеспечивающих мониторинг ситуации и еще раз подтверждает необходимость немедленного развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе». «Преступление, совершенное российско-террористическими войсками против мирного населения в Авдеевке, в очередной раз показало, что только усиление санкций против Российской Федерации и международная консолидация усилий способны остановить эскалацию военных действий на фронте. Именно поэтому нам важно совместно усиливать давление на агрессора вплоть до полного установления мира и восстановления территориальной целостности Украины», - заявляют депутаты.

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«Мы, парламентарии, обращаемся к вам с просьбой использовать все имеющиеся механизмы правительственной и межпарламентской дипломатии и усилить давление на официальный Кремль. Будем благодарны, если руководство ваших парламентов публично призовет российскую власть к неукоснительному выполнению всех международных обязательств и прекращению сознательного обострения ситуации по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе», - отмечается в письме.

Свои подписи под письмом поставили председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, также народные депутаты Мария Ионова, Анна Гопко, Максим Бурбак, Игорь Грынив.