Порошенко настаивает на усилении санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине.

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«Я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиции Украины и выразить надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия наконец вернулась за стол переговоров и наконец-то начала имплементировать Минские договоренности», - заявил Порошенко.

«В случае, если эта имплементация не состоится, мы считаем необходимым сохранение и, если нужно, усиление санкционного давления на РФ. Я очень признателен госпоже канцлеру за твердую и принципиальную позицию в этом вопросе», - сказал президент.

Как известно, Порошенко в рамках визита в Германию провел встречу с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, в ходе которой собеседники отметили важность продолжения политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.