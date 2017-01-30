Порошенко и председатель Бундестага выступили за продление санкций против России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, глава государства проинформировал об обострении ситуации на Донбассе, а также продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.

Отмечается, что в этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности для эффективного ответа на существующие угрозы для мира и безопасности.

Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Норберта Ламмерта в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное непризнание аннексии Россией Крыма.

«Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей. Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинских властей в этом направлении», - говорится в сообщении.

Также глава Украинского государства и президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Президент Украины обратился с просьбой к парламенту Германии признать Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Порошенко и Ламмерт также отметили важность проведения «Дня реформ в Украине» весной этого года в Бундестаге.