Кадровая перезагрузка Верховного суда: стартовал конкурс на должности судей

Как сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины, конкурс будет проведен в несколько этапов. Победители будут определены в начале марта 2017 года с тем, чтобы до 30 марта сформировать новый Верховный Суд и запустить его полноценную работу, как это предусмотрено Законом «О судоустройстве и статусе судей».

Принять участие в конкурсе согласно новому законодательству смогут как действующие судьи, так и ученые и адвокаты, имеющие профессиональный стаж работы не менее 10 лет.

«Впервые судьей Верховного Суда смогут стать люди «вне системы», которые привнесут новое видение и новые ценности в работу высшего суда страны. Это национальный проект на 25 лет. Судьи будут избираться бессрочно, их полномочия закончатся с достижением 65-летнего возраста», - отметил председатель ВККС Сергей Козьяков.

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Во время конкурса все кандидаты будут проходить обязательное квалификационное оценивание из двух этапов: первый этап - анонимное письменное тестирование и выполнение практического задания, второй этап - собеседование. При этом кандидаты, которые будут допущены ко второму этапу, также будут сдавать тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей.

К первому этапу конкурса будут допущены кандидаты, которые пройдут специальную проверку. Информацию относительно этичности и добропорядочности кандидатов также будет собирать и проверять Общественный совет добропорядочности - специальный орган, в состав которого входят представители общественных организаций.

«ВККС заинтересована в максимальной прозрачности конкурса. Поэтому во время его проведения, важно своевременно получать от общественных организаций полную и достоверную информацию о каждом кандидате на должность судьи Верховного Суда, которая, по мнению таких организаций, должна быть учтена ВККС. Комиссия своевременно рассматривать все мотивированные выводы Общественного совета добропорядочности», - отметил секретарь квалификационной палаты Станислав Щотка.

После определения победителей, в марте 2017 года, Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесет представление Высшему совету правосудия относительно назначения кандидатов на должности судей ВС, которые, в свою очередь, ВРУ рассмотрит согласно предусмотренной процедуре, и внесет соответствующие представления о назначении судей Президенту Украины.

По результатам конкурса будет сформирован Верховный Суд в составе 120 судей (по 30 судей в каждой из кассационных судов Верховного Суда), которые изберут судей Большой палаты Верховного Суда, Председателя Верховного Суда и руководство кассационных судов в составе Верховного Суда.