Новый глава МИД Германии заявил, что заинтересован в дружбе с Кремлем - РосСМИ

В Германии сегодня назначили нового главу Министерства иностранных дел. Им стал Зигмар Габриэль, который сменил на этом посту своего однопартийца Франка Вальтера Штайнмайера.

Габриэль уже на следующей неделе планирует провести встречу с вице-президентом США Майком Пенсом и новым госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Однако, новоназначенный министр уже успел высказаться относительно заинтересованности в развитии партнерских отношений с РФ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Мартина Шефера.

По его словам, Габриэль "заинтересован в как можно более дружеских, интенсивных и партнерских отношениях с Россией".

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В то же время, по словам Шефера, встреча Габриэля с российским коллегой состоится "как только наступит нужное время".

Ранее, предшественник Габриэля Франк-Вальтер Штайнмайер в своей прощальной речи призвал депутатов защищать демократию в мире и не оставлять Украину наедине с агрессором.

Напомним, сегодня, 27 декабря, Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более трех лет работы.

Президент ФРГ Йоахим Гаук уволил Штайнмайера с поста главы внешнеполитического ведомства и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю. На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.